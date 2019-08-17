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Сергей Семак: «Судейство не понравилось абсолютно»

17 августа 2019, 21:31
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак на пресс-конференции после матча 6-го тура премьер-лиги с «Ахматом» (0:0) поделился мнением о работе главного арбитра Алексея Матюнина, отменившего два гола сине-бело-голубых.

— Довольными быть не можем, — начал Семак. — Не победили дома. Должны были побеждать. Но чтобы побеждать, надо забивать голы. Нам желательно больше забивать, чтобы не быть расстроенными после матча.

— Что вы думаете о судействе?

— Нужно посмотреть на те моменты, которые были. Мне не понравилось судейство абсолютно. И болельщикам, которые выразили мнение о работе судьи в конце игры. Гол Ригони был чистым, с Азмуном момент тоже нужно было доиграть. Кроме этого были моменты, которые мы могли реализовывать — у Сердара и у Артема, но не смогли забить. (Гоша Чернов)

Зенит — Ахмат

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