Сергей Семак: «После третьего гола вопрос о победителе был снят»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после матча 12-го тура чемпионата России против «Урала» (3:1) подвел итоги встречи. По его словам, во втором тайме появилась нервозность, но третий гол снял все вопросы.

— Хорошая игра, уверенная победа. В первом тайме выглядели хорошо, смогли забить дважды, — цитирует Семака сайт «Зенита». — Сложности начали во втором тайме, когда «Урал» стал действовать агрессивнее в атаке, проводил много фланговых атак, заработал много угловых, один из которых привел к пропущенному мячу. После этого появилась некая нервозность, поскольку счет был скользким, но в итоге смогли забить третий. После него вопрос о победителе был снят, был вопрос только в том, сколько мы забьем.

— Почему приняли решение поставить Кержакова вместо Лунева?

— У нас есть конкуренция. Те футболисты которые выходят, получают определенное игровое время. Доверие к вратарю должно быть больше, поскольку это более сложная позиция. Сейчас то время, когда посчитали нужным поставить Кержакова. Он сыграл хорошо.

— Решение сыграть в три центральных защитника связано с дисквалификацией Ракицкого или желанием дать игровую практику Осорио и Маммане?

?— Все вместе. У нас еще пропускал Барриос, он важная фигура с точки зрения баланса в атаке и обороне. Решили посмотреть на взаимодействия в такой расстановке.