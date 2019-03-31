Сергей Семак – о подачах Ригони: "Была мысль сменить подающего"

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак на пресс-конференции после победы в матче 21-го тура премьер-лиги над "Оренбургом" (3:1) признался, что защитник Ярослав Ракицкий умеет стабильно хорошо исполнять штрафные.

– Почему не сменили подающего? Ригони не совсем справлялся.

– Была такая мысль. Но у нас небольшой выбор среди подающих. До последнего надеялись, что будет достаточно одной хорошей передачей. Получалось у него не все в этом компоненте, в остальном сыграл хорошо.

– Ракицкий удачно пробил со штрафного. Это эффектная вспышка или он так стабильно умеет?

– Он умеет так стабильно бить, хотя мне лучше было бы сказать, что это вспышка. Хороший удар. (Гоша Чернов)