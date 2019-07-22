Сергей Рыжиков: "Если бы читал комментарии, стал бы уже седым или лысым"

Вратарь "Крыльев Советов" Сергей Рыжиков заявил, что не обращает внимания на комментарии болельщиков в Instagram.

– Сильного негатива я в Самаре не встречал. Кто-то из болельщиков ревностно относится к "Рубину", у них свои отношения, – цитирует "Реальное время" Рыжикова. – Какой-то депутат сказал: "Зачем мы Рыжикова пригласили?" – и указал сумму моей зарплаты. Шикунов ему ответил, а Голубин и Божович меня подбодрили. Так что эту неприятность я быстро пережил и забыл.

– Не чувствуется давление со стороны болельщиков, что, мол, возраст все-таки и уже пора заканчивать?

– Да нет. Во-первых, комментарии к постам я не читаю. Если бы я их читал, то стал бы уже седым или лысым. А во-вторых, все покажет зеленое поле и круглый мячик. Ну и наше место в конце этого сезона. Как говорится, караван идет, собаки лают.