Сергей Прядкин: "РПЛ нужны стабильные клубы, возможное расширение изучит рабочая группа"

Президент РПЛ Сергей Прядкин прокомментировал возможное решение РПЛ, начиная с сезона-2020/21. Ранее стало известно, что 15 из 16 клубов РПЛ проголосовали за расширение лиги до 18 клубов. Решение теперь примет исполком РФС.

– В повестке дня сегодняшнего собрания такого вопроса как расширение не было, – сказал Прядкин журналистам. – Мы рассмотрели поручение исполкома РФС, связанное с расширением лиги. В принципе, в рамках РПЛ создана рабочая группа, которая в течение двух недель отработает все нюансы: взвесит все минусы и плюсы. Если говорить об опросе, который сегодня произошел, то большинство расширение поддерживает. Даже те, кто высказал сомнения, они высказались за то, что нашей большой стране нужно больше команд – 18, 20. Но нужны стабильные клубы, с материальной базой, инфраструктурой, академией и так далее. Поэтому сейчас мы не говорили в том контексте, что сейчас произойдет расширение и мы к нему идем. Предложения рабочей группы, то есть всем минусы и плюсы, будут направлены в комитет профессионального футбола. Президенту РФС на стол будет положено коллегиальное решение о возможном расширении.

Что касается нюансов, то помимо финансов задавали вопрос по календарю: как играть, когда, где. Да, безусловно, мы сможем жаться: есть места, когда можно играть. Сезон на сезон не приходится, в годы чемпионатов мира и Европы нужно заканчивать раньше или начинать. Но это все нюансы, которые отработает рабочая группа.

Также мы рассмотрели то, как будет происходить вариант обмена между РПЛ и ФНЛ в случае расширения. Вариантов несколько. Большинством был принят вариант следующий: два клуба последних, 15-е и 16-е места, будут играть стыковые матчи с третьей и четвертой командой ФНЛ. Большинство за это. Но исполком РФС может этот вариант подкорректировать. Например, одна команда может вылетать напрямую, а вторая – играть стык. Возможно и такое. Мы пропишем то, что я вам сказал.

Если переход произойдет, то в дальнейшем мы перейдем на ту же формулу, что есть сейчас. Только стыки будут играть 15-я и 16-я команды. Мы убедились в том, что это эффективное соревнований. Проходных матчей при стыках не бывает: до последнего неясен был расклад, равнодушия у команд не было, все бились. Вы помните, что раньше было.

У нас есть две недели, в конце месяца я должен доложить решение комитета по профессиональному футболу в РФС, и Александр Валерьевич, наверное, вынесет этот вопрос на исполком. (Александр Рогулев)