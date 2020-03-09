Сергей Матвеев объяснил, почему выпустил Берга и Ари вместе на матч со «Спартаком»

Тренер «Краснодара» Сергей Матвеев поделился ожиданиями от матча 21-го тура Тинькофф-чемпионата России против «Спартака».

— Не меняется ситуация с травмированными игроками, в центре обороны снова выходит экспериментальная связка. Как оцениваете этот фактор? — вопрос Матвееву.

— Оцениваем нормально, они уже сыграли одну игру, еще была и неделя подготовки. Надеемся, что парни сыграют хорошо, верим в них, — ответил специалист в эфире «Матч Премьер».

­- Сегодня в стартовом составе и Ари, и Берг. В чем заключается идея выпустить 2 нападающих?

— Это опытные игроки, мы понимаем, что нас ждет сложный матч. Опыт поможет.

— Задача — нападающих цепляться за мячи после дальних передач?

— Вы знаете стиль «Краснодара». Не рассчитываем, что будем играть прямолинейно, но всякое бывает. Матч сложный для нас. Маркус — опытный игрок, хорошо выглядит на поле, могу сказать то же самое и об Ари. Эта связка довольно качественно играла еще осенью.

— «Спартак» сыграл 120 минут кубкового матча. Насколько это может быть в пользу «Краснодара»?

— Знаете, осенью мы играли через два дня на третий, прошли 9 матчей... Сложно говорить, плюс ли для нас то, что «Спартак» играл в Кубке, посмотрим.