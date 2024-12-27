Кузнецов: «Обляков — лучший футболист ЦСКА в 2024 году»

Бывший игрок ЦСКА, а ныне тренер медиакоманды 2 Drots Дмитрий Кузнецов назвал лучшего футболиста красно-синих по итогам 2024 года.

«Иван Обляков — лучший футболист ЦСКА в 2024 году. Также я хотел бы выделить еще двух игроков. Аббоса Файзуллаева и, пожалуй, Тамерлана Мусаева. Армейский нападающий забил много голов и отдал много результативных передач в этом сезоне», — цитирует «РБ Спорт» Кузнецова.

В сезоне-2024/25 26-летний Обляков сыграл в 24 матчах во всех турнирах, забил 4 гола и сделал 5 голевых передач.