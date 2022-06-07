Владимир Ивич: «Не имею ничего против того, чтобы поработать в России»

Сербский тренер Владимир Ивич рассказал, что готов поработать в РПЛ.

«Было ли предложение от ЦСКА? Как я уже говорил ранее, комментировать это не могу. На этот вопрос я не отвечу никогда. Я не имею ничего против того, чтобы поработать в России, но обсуждать конкретные клубы не готов», — приводит «РБ Спорт» слова Ивича.

45-летний специалист работал в «Уотфорде» с 16 августа по 20 декабря 2020 года. Ранее серб тренировал ПАОК и «Маккаби».

В конце мая сообщалось, что Ивич является одним из претендентов на пост в ЦСКА.