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Владимир Ивич: «Не имею ничего против того, чтобы поработать в России»

Сербский тренер Ивич рассказал, что готов поработать в России
Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Сербский тренер Владимир Ивич рассказал, что готов поработать в РПЛ.

«Было ли предложение от ЦСКА? Как я уже говорил ранее, комментировать это не могу. На этот вопрос я не отвечу никогда. Я не имею ничего против того, чтобы поработать в России, но обсуждать конкретные клубы не готов», — приводит «РБ Спорт» слова Ивича.

45-летний специалист работал в «Уотфорде» с 16 августа по 20 декабря 2020 года. Ранее серб тренировал ПАОК и «Маккаби».

В конце мая сообщалось, что Ивич является одним из претендентов на пост в ЦСКА.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vladimir-ivich-ne-imeyu-nichego-protiv-togo-chtoby-porabotat-v-rossii/
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3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
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 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
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 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
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 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
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 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
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 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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 1 : 2
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 1 : 0
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Рубин – Уфа
 1 : 2
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