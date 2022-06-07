В РФС рассказали о критериях лицензирования клубов на предстоящий сезон

Председатель комиссии по лицензированию РФС Максим Митрофанов рассказал о критериях лицензирования клубов на следующий сезон.

«В этом году мы выдавали лицензии на право участия в соревнованиях УЕФА. Приняли решение выдавать их бесплатно, поскольку клубы, возможно, не смогут ими воспользоваться. Факт выдачи лицензии позволил пяти нашим клубам обжаловать решение в CAS. Важным этапом процесса лицензирования является процесс аудита комиссии по лицензированию. Он проходит в течение месяца каждый август. Важным критерием является блок финансовых критериев, это позволяет нам быть уверенным, что клуб доиграет сезон до конца. Все нарушения этих критериев делятся на преодолимые и непреодолимые.

В случае если клуб имеет долги по финансовым показателям, комиссия имеет право ввести запрет на регистрацию новых игроков, ограничение заявки. Такой комплекс нарушений был принят к клубу «Химки». У них был определенный небольшой долг. Было принято решение, что к 15 июня «Химки» должны отчитаться за погашение этих долгов. «Химкам» запрещено приобретать новых игроков в случае, если сумма продажи игроков меньше, чем сумма покупки. Это делается для финансового выздоровления клуба», — сказал Митрофанов.