Кавазашвили: «Спартаку» не хватает Промеса и Джикии. Абаскалю нужно решить эту проблему»

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили высказался о последних результатах московской команды.

«Команда действительно в небольшом кризисе, нужно из этой ситуации выбираться. «Спартаку» не хватает Промеса и Джикии, особенно второго. Без Промеса команда забивает голы, но очень много пропускает, в защите хаос. Вот в чем проблема. Абаскалю нужно решить эту проблему, у команда перекос в сторону атаки. Нужно много поработать над защитой команды. Надеемся, что «Спартак» сумеет пройти этот период и снова радовать своих болельщиков надежной игрой», — приводит «РБ Спорт» слова Кавазашвили.

После 22 туров «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России, имея на своем счету 42 очка.