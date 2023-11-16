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Комитет РФС по статусу игроков отклонил жалобу Михаила Игнатова на решение по делу с агентом

Ана Горшкова
Корреспондент
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В четверг, 16 ноября, комитет РФС по статусу игроков отклонил жалобу полузащитника «Спартака» Михаила Игнатова на решение по делу с агентом Александром Маньяковым.

«Отказать в удовлетворении жалобы Игнатова на постановление палаты РФС по разрешению споров от 27 сентября 2023 года (по повторному заявлению аккредитованного РФС посредника Маньякова А.В. о применении санкций в отношении Игнатова в связи с неисполнением решения комитета РФС по статусу игроков от 20 мая 2022 года). Оставить в силе постановление палаты РФС по разрешению споров от 27 сентября 2023 года в полном объеме», — говорится в заявлении РФС.

В сентябре глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов сообщил, что Палата по разрешению споров РФС прекратила производство по заявлению Маньякова в отношении Игнатова о применении санкций за несоблюдение досудебного порядка разрешения споров.

В 2020 году Игнатов и Маньяков заключили агентский договор, но спустя год 23-летний футболист решил расторгнуть контракт с агентом, а тот потребовал от футболиста 9,5 миллиона рублей. Маньяков обратился в палату по разрешению споров РФС и проиграл первое дело, но затем комитет по статусу футболистов встал на сторону агента. Таким образом, Игнатов должен выплатить Маньякову требуемую сумму.

Источник: РФС
Михаил Игнатов
ФК Спартак (Москва)
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