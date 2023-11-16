«Балтика» объявила об уходе спортивного директора клуба Ибрагимова

Спортивный директор «Балтики» Исмаил Ибрагимов покинул клуб, сообщает пресс-служба калининградцев.

Соглашение с 34-летним специалистом расторгнуто по соглашению сторон. Ибрагимов работал в клубе с 2019 года. Сначала он занимал пост ведущего селекционера, а затем был назначен спортивным директором.

После окончания первого круга «Балтика» с 12 очками занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ.