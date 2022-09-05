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5 сентября, 15:46

Булыкин об увольнении Комппера: «Надо искать нового тренера, чтобы наводил порядок»

Мария Куцубеева
Корреспондент
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Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин в разговоре с «СЭ» отреагировал на увольнение главного тренера Марвина Комппера из клуба.

«Это все было ожидаемо. Не было результатов, провальный старт сезона. Сейчас команда тоже не может набрать стабильность, а отсюда и вопросы к тренерскому штабу. Вся немецкая модель не пошла в «Локомотиве». Надо искать нового тренера и зимой уже ставить его, чтобы наводил порядок. У клуба хорошие и перспективные футболисты, молодежь себя зарекомендовала. «Локомотив» должен как минимум биться за медали, а сейчас плетется в середине турнирной таблицы. Это надо как можно быстрее исправлять», — сказал Булыкин «СЭ».

Как информирует пресс-служба железнодорожников, с этого момента вопросы формирования тренерского штаба, подготовки команды и определения состава на игру будут полностью за главным тренером «Локомотива» Йозефом Циннбауэром.

Комппер вошел в тренерский штаб «Локомотива» в октябре 2021 года, а 1 марта, после ухода Маркуса Гисдоля, стал фактически исполнять обязанности главного тренера команды.

ФК Локомотив (Москва)
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 Спартак 8 5 1 2 19-7 16
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 Сочи 8 4 1 3 14-14 13
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 Локомотив 8 2 3 3 13-15 9
10
 Н. Новгород 8 2 3 3 13-15 9
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 Кр. Советов 8 2 3 3 9-12 9
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13
 Химки 8 2 1 5 10-16 7
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 Факел 8 0 4 4 10-19 4
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 Урал 8 0 1 7 2-17 1
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