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Сегодня, 13:57

Круговой рассказал о своих ожиданиях перед матчем с «Локомотивом»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Защитник «Зенита» Данил Круговой рассказал о своих ожиданиях перед матчем с «Локомотивом».

«Для нас три матча — три финала. Важно было победить «Динамо», но не получилось. Теперь осталось две игры, в которых мы обязаны побеждать. Важно, что мы вышли на первое место. Это важно сохранить. Мы не должны допускать ошибок. Особенный ли «Локомотив» соперник? Нет, мы на этом акцент не делаем. Это Дзюба постоянно говорит о нас. Говорит и говорит», — приводит слова Кругового «Спорт День за Днем».

После 16 туров «Локомотив» занимает восьмую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 25 очков. Лидирует — «Зенит» (33 очка).

Матч «Локомотив» — «Зенит» пройдет 3 декабря. Начало — в 16:30.

Источник: https://m.sportsdaily.ru/news/zashchitnik-zenita-krugovoy-lokomotiv-ne-osobennyy-sopernik-dlya-zenita-eto-dzyuba-postoyanno-govori
Данил Круговой
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ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 10 3 3 33-14 33
2
 Краснодар 16 9 5 2 25-13 32
3
 Динамо 16 7 7 2 27-21 28
4
 Спартак 16 8 3 5 23-22 27
5
 Кр. Советов 16 7 5 4 34-24 26
6
 ЦСКА 16 6 7 3 29-23 25
7
 Рубин 16 7 4 5 16-20 25
8
 Локомотив 16 6 7 3 24-22 25
9
 Пари НН 16 6 3 7 14-15 21
10
 Ростов 16 5 5 6 24-27 20
11
 Факел 16 5 4 7 14-18 19
12
 Урал 16 5 4 7 18-25 19
13
 Оренбург 16 3 5 8 17-25 14
14
 Ахмат 16 3 4 9 16-22 13
15
 Балтика 16 3 3 10 12-23 12
16
 Сочи 16 3 1 12 16-28 10
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2.12 14:00
Факел – Балтика
 - : -
2.12 16:30
Сочи – Кр. Советов
 - : -
2.12 19:30
Пари НН – Урал
 - : -
3.12 14:00
ЦСКА – Ростов
 - : -
3.12 16:30
Краснодар – Оренбург
 - : -
3.12 16:30
Локомотив – Зенит
 - : -
3.12 19:00
Ахмат – Спартак
 - : -
4.12 19:30
Динамо – Рубин
 - : -
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Зенит

 12
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Джон Кордоба

Краснодар

 8
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Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 7
П
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Квинси Промес

Спартак

 6
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Александр Соболев

Спартак

 5
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Маркус Вендел

Зенит

 5
И К Ж
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Пари Нижний Новгород

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