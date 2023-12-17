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Сегодня, 20:06

Семак пошутил о своей карьере: «Тренером себя не видел»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак в подкасте на канале Let's Talk MGIMO ответил на вопрос о том, кем он видит себя после окончания тренерской карьеры.

— Кем вы себя видите после окончания тренерской карьеры?

— Да я тренером себя не видел. Обстоятельства так сложились, что появилась возможность. Прежде чем понять, мое это или не мое, нужно попробовать. То же самое касается любой сферы: нужно сначала понять, вникнуть и попробовать заниматься тем, чем ты решаешь в итоге заниматься, чтобы понять, твое или не твое, нравится или не нравится. Хотелось бы, конечно же, чтобы та работа, которая была, нравилась. Если человек занимается любимой работой и ему не нравится, то, конечно, требовать от него каких-то значимых результатов или того, чтобы он вкладывал душу в свою работу невозможно. Работу нужно любить в идеале. Обстоятельства бывают разные, когда у тебя нет возможности что-то выбирать, ты должен там работать, чтобы обеспечивать семью или у тебя болеют мама, папа. Ты уже не смотришь на твою любимую работу, тебе нужно вот ради кого-то что-то сделать, — сказал Семак.

«Краснодар» ушел на зимний перерыв в статусе лидера РПЛ. В активе команды Владимира Ивича 38 очков. На два очка от «быков» отстает «Зенит», занимающий второе место. Третьим идет «Динамо» (32 очка).

Источник: https://www.youtube.com/@letstalkmgimo/featured
Сергей Семак
Футбол
ФК Зенит
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
Результаты / календарь
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30 тур
2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
 - : -
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Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 15 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

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