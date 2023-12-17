Семак пошутил о своей карьере: «Тренером себя не видел»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак в подкасте на канале Let's Talk MGIMO ответил на вопрос о том, кем он видит себя после окончания тренерской карьеры.

— Кем вы себя видите после окончания тренерской карьеры?

— Да я тренером себя не видел. Обстоятельства так сложились, что появилась возможность. Прежде чем понять, мое это или не мое, нужно попробовать. То же самое касается любой сферы: нужно сначала понять, вникнуть и попробовать заниматься тем, чем ты решаешь в итоге заниматься, чтобы понять, твое или не твое, нравится или не нравится. Хотелось бы, конечно же, чтобы та работа, которая была, нравилась. Если человек занимается любимой работой и ему не нравится, то, конечно, требовать от него каких-то значимых результатов или того, чтобы он вкладывал душу в свою работу невозможно. Работу нужно любить в идеале. Обстоятельства бывают разные, когда у тебя нет возможности что-то выбирать, ты должен там работать, чтобы обеспечивать семью или у тебя болеют мама, папа. Ты уже не смотришь на твою любимую работу, тебе нужно вот ради кого-то что-то сделать, — сказал Семак.

«Краснодар» ушел на зимний перерыв в статусе лидера РПЛ. В активе команды Владимира Ивича 38 очков. На два очка от «быков» отстает «Зенит», занимающий второе место. Третьим идет «Динамо» (32 очка).