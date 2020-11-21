Семак: «Результатом недоволен, могли победить»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак остался недоволен ничьей с «Ахматом» в матче 15-го тура Тинькофф-РПЛ (2:2).
— В первом тайме неправильно сыграли в одном моменте. Два защитника оказались на одном фланге. Во втором были моменты еще забить, но пенальти изменил ход матча, в концовке получили удаление, в меньшинстве сложнее было атаковать.
Результатом, конечно, недоволен. Хотелось победить, прекрасные моменты были во втором тайме. Были моменты у Ерохина, Дзюбы. Могли забить больше, могли победить.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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