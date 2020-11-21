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Семак: «Результатом недоволен, могли победить»

18:44
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак остался недоволен ничьей с «Ахматом» в матче 15-го тура Тинькофф-РПЛ (2:2).

— В первом тайме неправильно сыграли в одном моменте. Два защитника оказались на одном фланге. Во втором были моменты еще забить, но пенальти изменил ход матча, в концовке получили удаление, в меньшинстве сложнее было атаковать.

Результатом, конечно, недоволен. Хотелось победить, прекрасные моменты были во втором тайме. Были моменты у Ерохина, Дзюбы. Могли забить больше, могли победить.

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