Семак рассказал про свою свадьбу в Италии

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак дал большое интервью обозревателю «СЭ» Александру Львову. И рассказал о том, как прошла его свадьба.

— Поздравлю с уникальным событием, которое вполне достойно включения в Книгу рекордов Гиннесса. Не каждому дано сыграть еще одну свадьбу со своей законной женой. Может, это у Семака такое необычное хобби — привычка жениться?

— Спешу заверить, что это не хобби и не привычка, — смеется Сергей Богданович. — Просто мы с супругой очень хотели, чтобы у нас была свадьба, о которой мы в свое время мечтали. Именно в таком виде она сейчас и получилась: в это время, в присутствии всех наших детей, которые были счастливы.

— Свадьба проходила в Италии. Торжество было с размахом?

— Все прошло скромно — музыкальное сопровождение обеспечила русская девушка, которая живет в Копенгагене, сделав тот прекрасный вечер красивым и трогательным. А гости — несколько близких друзей.

Полностью интервью Сергея Семака — здесь