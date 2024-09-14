Семак: «Последние матчи между «Зенитом» и ЦСКА приучили к минимуму моментов»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвел итоги матча с ЦСКА (1:0) в рамках 8-го тура РПЛ.

«Последние матчи между «Зенитом» и ЦСКА приучили к минимуму моментов. Мы уже давно не побеждали армейцев в основное время. Рады победе. В первом тайме мы больше контролировали мяч, но армейцы были конкретнее и свежее, больше давления оказывали на наши ворота. Подборы и позиционная игра осталась за ЦСКА.

Во втором тайме, учитывая счет в нашу пользу, мы уже отошли и искали возможность использовать контратаки. Создали пару хороших моментов, но к сожалению, не забили. ЦСКА провел хороший и приличный в плане движения и борьбы матч. Эмоционально напряжение держалось до финального свистка. Поэтому с точки зрения энергетики игра получилась, но с точки зрения качества игры и обилия моментов, матч был скучноват для зрителя», — сказал Семак на пресс-конференции.

«Зенит» (20 очков) снова возглавил таблицу РПЛ. ЦСКА (13) идет пятым. В следующем туре команда Сергея Семака сыграет с «Факелом», а армейцы в гостях встретятся с «Рубином». Оба матча пройдут 21 сентября.