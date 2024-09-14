«Краснодар» — «Ростов»: хозяева открыли счет в южном дерби
Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян открыл счет в матче 8-го тура РПЛ с «Ростовом» — 1:0.
«СЭ» ведет прямую текстовую трансляцию матча «Краснодар» — «Ростов».
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|8
|6
|2
|0
|19-1
|20
|
2
|Локомотив
|8
|6
|0
|2
|19-12
|18
|
3
|Краснодар
|7
|4
|3
|0
|9-3
|15
|
4
|Спартак
|7
|4
|2
|1
|10-3
|14
|
5
|ЦСКА
|8
|4
|1
|3
|15-5
|13
|
6
|Динамо
|7
|4
|1
|2
|11-6
|13
|
7
|Ростов
|7
|3
|2
|2
|13-13
|11
|
8
|Рубин
|8
|3
|1
|4
|11-14
|10
|
9
|Кр. Советов
|8
|3
|0
|5
|8-13
|9
|
10
|Динамо Мх
|7
|2
|2
|3
|3-6
|8
|
11
|Пари НН
|8
|2
|1
|5
|6-15
|7
|
12
|Химки
|7
|1
|3
|3
|9-13
|6
|
13
|Оренбург
|8
|1
|3
|4
|11-17
|6
|
14
|Акрон
|7
|1
|2
|4
|7-13
|5
|
15
|Факел
|8
|1
|2
|5
|3-14
|5
|
16
|Ахмат
|7
|0
|5
|2
|4-10
|5
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
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10 тур
11 тур
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13 тур
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15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
|13.09
|20:15
|
Рубин – Кр. Советов
|0 : 2
|14.09
|12:00
|
Оренбург – Локомотив
|2 : 4
|14.09
|14:15
|
Факел – Пари НН
|0 : 0
|14.09
|16:30
|
ЦСКА – Зенит
|0 : 1
|14.09
|19:00
|
Краснодар – Ростов
|- : -
|15.09
|14:15
|
Динамо – Ахмат
|- : -
|15.09
|16:30
|
Акрон – Химки
|- : -
|15.09
|19:00
|
Динамо Мх – Спартак
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|5
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|5
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|7
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|5
|
|
Бителло
Динамо
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|5
|1
|0
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|4
|1
|1
|
|
Бутта Магомедов
Химки
|6
|1
|1
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