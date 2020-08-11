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Семак объяснил, почему у «Зенита» и других клубов РПЛ сложности в Лиге чемпионов

07:50
«Зенит» в Лиге чемпионов. Фото ФК «Зенит»
«Зенит» в Лиге чемпионов. Фото ФК «Зенит»
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мнением о неудачном выступлении российских клубов в Лиге чемпионов.

— Это эквивалент уровня нашего футбола, вот и все. У нас свой футбол, у нас лимит, который мешает нам играть. В Европе те команды, которые находятся на лидирующих позициях, не имеют никакие лимиты. С нашим лимитом конкурировать в Европе сложно. Надо, чтобы срослось очень много факторов: удачная жеребьевка, фарт футбольный, потому что объективно по силам мы никого не сильнее, — сказал Семак в эфире программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

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