Семак объяснил, почему Чистяков пропускает матчи «Зенита»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, почему защитник Дмитрий Чистяков пропускает матчи команды.

— Почему не играет Чистяков? Ходят слухи, что он может уйти в аренду.

— У Чистякова были определенные проблемы, когда он не мог играть и тренироваться около месяца. Никто не рассматривает варианты с арендой. Такая же ситуация и с другими игроками, которые получают не так много практики. Надо доказывать, что они сильнее своих конкурентов по позиции.

— В каком состоянии футболисты после международной паузы?

— Посмотрим, нужно оценить. Кто-то играл, кто-то нет. Три футболиста только сегодня присоединятся к тренировкам. Надо поговорить с ними и понять, насколько они готовы выйти в основе. Все, кто не ездил, хорошо поработали и готовы.

В текущем сезоне 29-летний Чистяков принял участие в четырех матчах за «Зенит» во всех турнирах. В общей сложности он провел на поле 287 минут.