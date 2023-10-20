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Сегодня, 11:09

Семак объяснил, почему Чистяков пропускает матчи «Зенита»

Гоша Чернов
Корреспондент
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, почему защитник Дмитрий Чистяков пропускает матчи команды.

— Почему не играет Чистяков? Ходят слухи, что он может уйти в аренду.

— У Чистякова были определенные проблемы, когда он не мог играть и тренироваться около месяца. Никто не рассматривает варианты с арендой. Такая же ситуация и с другими игроками, которые получают не так много практики. Надо доказывать, что они сильнее своих конкурентов по позиции.

— В каком состоянии футболисты после международной паузы?

— Посмотрим, нужно оценить. Кто-то играл, кто-то нет. Три футболиста только сегодня присоединятся к тренировкам. Надо поговорить с ними и понять, насколько они готовы выйти в основе. Все, кто не ездил, хорошо поработали и готовы.

В текущем сезоне 29-летний Чистяков принял участие в четырех матчах за «Зенит» во всех турнирах. В общей сложности он провел на поле 287 минут.

Дмитрий Чистяков
Сергей Семак
ФК Зенит
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 11 8 3 0 19-5 27
2
 Кр. Советов 11 6 3 2 25-14 21
3
 Зенит 11 6 2 3 22-11 20
4
 Локомотив 11 5 4 2 18-16 19
5
 Пари НН 11 5 2 4 11-9 17
6
 Спартак 11 5 2 4 16-18 17
7
 ЦСКА 11 4 5 2 22-17 17
8
 Динамо 11 4 5 2 17-15 17
9
 Урал 11 4 4 3 12-14 16
10
 Рубин 11 3 3 5 11-20 12
11
 Ахмат 11 3 3 5 12-12 12
12
 Оренбург 11 3 2 6 13-18 11
13
 Балтика 11 3 1 7 10-16 10
14
 Ростов 11 2 4 5 17-24 10
15
 Факел 11 2 3 6 7-14 9
16
 Сочи 11 2 0 9 9-18 6
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21.10 12:00
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21.10 16:30
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 - : -
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