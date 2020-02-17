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Семак объяснил отсутствие Шатова в составе «Зенита» в матче с «Кайратом»

20:22
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак отметил, что полузащитник Олег Шатов не принимал участия в товарищеском матче с «Кайратом» (3:1) из-за повреждения.

— Шатов получил повреждение, поэтому не смог сыграть, — цитирует официальный сайт «Зенита» Семака. — Думаю, несколько дней придется пропустить. Дальше будем отталкиваться от его состояния.

Шатов в этом сезоне сыграл за «Зенит» 14 матчей, в которых забил три гола и отдал 4 голевых передачи.

Дополнительная информация:

https://fc-zenit.ru/news/2020-02-17-sergey-semak-vposledstvii-svezhesti-i-dvizheniya-budet-bolshe-s-pervykh-minut.htm

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