Семак объяснил отсутствие Шатова в составе «Зенита» в матче с «Кайратом»
20:22
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак отметил, что полузащитник Олег Шатов не принимал участия в товарищеском матче с «Кайратом» (3:1) из-за повреждения.
— Шатов получил повреждение, поэтому не смог сыграть, — цитирует официальный сайт «Зенита» Семака. — Думаю, несколько дней придется пропустить. Дальше будем отталкиваться от его состояния.
Шатов в этом сезоне сыграл за «Зенит» 14 матчей, в которых забил три гола и отдал 4 голевых передачи.
Дополнительная информация:
https://fc-zenit.ru/news/2020-02-17-sergey-semak-vposledstvii-svezhesti-i-dvizheniya-budet-bolshe-s-pervykh-minut.htm
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