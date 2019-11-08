Семак не ругается матом. И шутит об этом

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак дал большое интервью обозревателю «СЭ» Александру Львову. И рассказал о том, почему против нецензурной брани.

— В «Уфе» вы с первых дней ввели штрафы за мат. В «Зените» тоже это практикуете? Например, мегапопулярный Шнур считает, что мат в его песнях — это абсолютно нормально.

— Здесь у каждого свое мнение. Я свою точку зрения никому не навязываю. На открытых тренировках «Зенита», где присутствуют дети, журналисты, мат сведен к минимуму. Что касается рабочих ситуаций, то какие-то слова, бывает, проскакивают.

— То есть вы вообще не ругаетесь матом?

— Не ругаюсь. По крайней мере, пока. Может быть, в будущем доведут и тогда начну. (Смеется.)

Полностью интервью Сергея Семака — здесь