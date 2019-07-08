Сегодня "Зенит" объявит о трансфере Сутормина

В ближайшее время должно последовать официальное объявление о переходе 25-летнего полузащитника Алексея Сутормина в "Зенит" из "Рубина". В настоящее время стороны согласовывают последние детали сделки. Годовой доход футболиста, в конце июня заключившего договор с казанцами после двух лет выступлений за "Оренбург", составит с учетом бонусов за достижения порядка 1,1-1,2 миллиона евро. Клуб из столицы Татарии получит в качестве компенсации около 2 миллионов евро.

В сезоне-2018/19 Сутормин провел за оренбуржцев 31 матч, забил 9 мячей и сделал 2 голевые передачи. (Вячеслав Короткин)

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