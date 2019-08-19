Самюэль Жиго: «Это фантастика»
23:07
Защитник «Спартака» Самюэль Жиго, забивший два гола в матче 6-го тура чемпионата России против ЦСКА (2:1), кратко подвел итоги встречи.
— Это фантастика. Было просто великолепно, — сказал Жиго.
— Это лучший матч в вашей жизни?
— Самая важная победа для меня! (Ярослав Сусов)
?? Второй гол Жиго в текущем сезоне РПЛ.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) August 19, 2019
? #СпартакЦСКА на #МАТЧПРЕМЬЕР
? «Матч! Клуб»
? https://t.co/yH9Ux8Qm1rhttps://t.co/FtnyjvknqJ
?? Дубль Жиго!— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) August 19, 2019
? #СпартакЦСКА на #МАТЧПРЕМЬЕР
? «Матч! Клуб»
? https://t.co/yH9Ux8Qm1rhttps://t.co/0iWT1SIZOl
Материалы сюжета: Премьер-лига-2019/2020. 6-й тур. «Спартак» — ЦСКА, «Динамо» — «Локо» и другие матчи