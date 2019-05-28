Самедов допустил, что может продолжить карьеру в Азербайджане

Полузащитник "Крыльев Советов" Александр Самедов допустил такой вариант, что может продолжить карьеру в Азербайджане, сообщает azerisport.com.

– Я ничего не исключаю! Сборная – это отдельная история, а в качестве игрока одного из клубов. Вполне возможно! Мне сложно сейчас об этом говорить, многое будет зависеть от ситуации, но, повторюсь, такой вариант вполне возможен! Почему бы и нет, – приводит слова Самедова azerisport.com.

В прошедшем сезоне Самедов выступал за "Спартак" и "Крылья Советов". В общей сложности провел 21 матч и отдал 4 голевые передачи.

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