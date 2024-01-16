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Салихова — об оскорбительном жесте Медведева в адрес «Спартака»: «После ухода Дзюбы он стал главным по инфомемам»

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
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Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала фрагмент видео, который появился в соцсетях «Зенита».

В ролике глава правления клуба Александр Медведев во время диалога с полузащитником питерцев Клаудиньо показывает оскорбительный жест в адрес «Спартака». После того, как на видео обратили внимание СМИ оно было удалено.

«После ухода Дзюбы Медведев стал главным по инфомемам. Наверняка перед подписанием бразильцев рассылают им подобные видосики для ознакомления с чемпионатом. Посмотрим, станет ли этой дополнительной мотивацией для «Спартака», чтобы победить», — приводит слова Салиховой Metaratings.ru.

«Зенит» примет «Спартак» в первом туре после зимнего перерыва в РПЛ. Матч пройдет 1, 2 или 3 марта. Точная дата станет известна позднее.

Источник: Metaratings.ru
Футбол
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Александр Медведев (руководитель)
Зарема Салихова
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
 - : -
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Матео Кассьерра

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Зенит

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Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 15 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

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