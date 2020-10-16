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«С ним нужно продлевать контракт». Николич недоволен медленными переговорами с Антоном Миранчуком

12:30
Антон Миранчук. Фото Дарья Исаева., "СЭ"
Антон Миранчук. Фото Дарья Исаева., "СЭ"
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Главный тренер «Локомотива» Марко Николич заявил, что просил клуб продлить контракт с полузащитником Антоном Миранчуком до старта группового этапа Лиги чемпионов.

«Этот вопрос я задавал клубу. По-моему, это проблема, — рассказал Николич в интервью на YouTube-канале журналиста Нобеля Арустамяна. — С ним нужно продлевать контракт. Я говорил с игроком и поставил в известность клуб, что они должны решить этот вопрос до старта Лиги чемпионов.

Я считаю, что он должен продлить контракт. Мы вместе с командой постараемся помочь ему стать новым лидером, как был его брат. Чтобы он хорошо себя проявлял.

Если он тоже мечтает поиграть в Европе — это здорово. Мы можем продать его зимой или летом, когда будет хорошее предложение.

Но это неправильно, если бы мы надеялись на него как на лидера, а он потом ушел бы как свободный агент.

Я задал этот вопрос. Что мне ответили? «Работаем над этим». Если не успеют, тогда будем делать выводы».

Дополнительная информация:

https://www.youtube.com/watch?v=U1S2t2B76wc&ab_channel=Nobel

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