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7 августа, 23:23

Рыбус прокомментировал дебют за «Рубин» в матче со «Спартаком»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Защитник «Рубина» Мацей Рыбус высказался о дебюте за казанский клуб в матче 3-го тура РПЛ со «Спартаком» (1:4).

«Конечно, не так мы хотели сыграть, слишком много пропустили. Моменты у нас были хорошие, особенно до первого гола ребята хорошо играли. Во втором тайме то же самое, а потом пропустили три гола, не должны так легко пропускать. Насколько готов к тому, чтобы играть регулярно? Вчера только провел тренировку с командой. Понятно, что много пропустил. Тренер дал мне несколько минут, чтобы вышел на поле. Было тяжело, почти месяц не тренировался с командой. Сейчас надеюсь на лучшее. Насколько было сложно играть при трибунах, которые болеют за соперника? До первого гола я не сразу понял, думал, это наши болельщики. Потом посмотрел на трибуну, они радуются, оказалось, это болельщики «Спартака». «Спартак» такой клуб, что в каждом городе есть свои фанаты. За «Спартаком» ездят из других городов», — приводит слова Рыбуса официальный сайт «Рубина».

33-летний Рыбус выступал за «Спартак» в сезоне-2022/23. Летом 2023 года он перешел в «Рубин» на правах свободного агента.

Источник: https://www.rubin-kazan.ru/posts/matsey-rybus-nuzhno-nabirat-konditsii-i-vozvraschatsya-v-top-formu
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