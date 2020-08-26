Стали известны составы «Рубина» и «Уфы» на матч 4-го тура Тинькофф-РПЛ.

«Рубин»: Дюпин, Меркулов, Уремович, Старфельт, Шатов, Зуев, Бакаев, Кварацхелия, Йевтич, Абильдгор, Деспотович.

Запасные — Ив. Коновалов, Медведев, Зотов, Тарасов, Могилевец, Иг. Коновалов, Макаров, Самошников, Хван, Игнатьев, Косарев.

«Уфа»: Беленов, Сухов, Аликин, Никитин, Данченко, Неделчару, Алиев, Голубев, Тилль, Бизяк, Вомбергар.

Запасные — Шафинский, Чернов, Безденежных, Емельянов, Фольмер, Белоусов, Жамалетдинов, Агаларов, Рабаданов.

Игра начнется в 18.30 по московскому времени.