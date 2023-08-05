«Рубин» продал более 17 тысяч билетов на матч со «Спартаком»

Казанский «Рубин» реализовал 17,5 тысячи билетов на матч третьего тура чемпионата России против «Спартака».

Об этом «СЭ» сообщили в пресс-службе казанского клуба.

Встреча пройдет в субботу, 5 августа в Казани на стадионе «Ак Барс Арена», начало — в 17.30 по московскому времени.

«Спартак» в двух турах РПЛ набрал 6 очков и занимает второе место в турнирной таблице. «Рубин» идет на десятой строчке с 2 очками.