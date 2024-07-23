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Тихий объяснил поражение «Пари НН» в матче против «Рубина»

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Защитник «Пари НН» Дмитрий Тихий объяснил причину поражения команды в матче 1-го тура РПЛ против «Рубина» (2:4).

«Неоправданная потеря мяча. Безобразная, я даже не знаю каким словом ее можно еще назвать. Ты просто теряешь мячи в центре поля, как это можно делать? И когда идет атака три в три, защитникам очень сложно приходится. Ты бежишь к воротам, у атакующих большое преимущество. Спросите у любого защитника. Поэтому когда команда раскрыта и нацелена на контроль, мячи в центре поля терять нельзя и в коему случае, мы просто получаем встречную атаку. «Рубин» нас на этом поймал», — сказал Тихий Vseprosport.ru.

В следующем матче нижегородцы дома сыграют с ЦСКА 27 июля.

Источник: Vseprosport.ru
РПЛ
ФК Нижний Новгород
ФК Рубин (Казань)
Дмитрий Тихий
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2
 Рубин 1 1 0 0 4-2 3
3
 Динамо 1 1 0 0 3-1 3
4
 Оренбург 1 1 0 0 2-0 3
5
 Локомотив 1 1 0 0 3-2 3
6
 Динамо Мх 1 0 1 0 1-1 1
7
 Краснодар 1 0 1 0 1-1 1
8
 Химки 1 0 1 0 1-1 1
9
 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
10
 Ростов 1 0 1 0 0-0 1
11
 ЦСКА 1 0 1 0 0-0 1
12
 Акрон 1 0 0 1 2-3 0
13
 Пари НН 1 0 0 1 2-4 0
14
 Факел 1 0 0 1 1-3 0
15
 Спартак 1 0 0 1 0-2 0
16
 Кр. Советов 1 0 0 1 0-4 0
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Кр. Советов – Ростов
 - : -
27.07 15:00
Пари НН – ЦСКА
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Динамо – Локомотив
 - : -
27.07 17:30
Рубин – Зенит
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27.07 20:00
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28.07 17:30
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