«Рубин» — ЦСКА: Даку попытался обмануть судью, но избежал предупреждения и дисквалификации

На 76-й минуте матча 12-го тура чемпионата России «Рубин» — ЦСКА (0:0) арбитр Павел Кукуян ошибочно не вынес предупреждение Мирлинду Даку. Для футболиста казанской команды оно стало бы четвертым в турнире — он заработал бы автоматическую дисквалификацию.

В том эпизоде, когда казанцы собирались выполнить штрафной удар и мяч еще не был в игре, Мойзес слегка коснулся Даку руками. Футболист «Рубина» упал и стал кататься по газону, всем видом показывая, что ему очень больно. Он симулировал серьезную травму и явно пытался спровоцировать судью на наказание игрока ЦСКА. Сам Даку при этом за такое поведение наказан не был.