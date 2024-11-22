«Рубин» разгромил «Акрон», Даку оформил дубль

«Рубин» дома разгромил «Акрон» в матче 16-го тура РПЛ — 3:0.

У казанцев дубль сделал Мирлинд Даку. Еще один мяч забил Джоэль Фамейе, реализовав пенальти.

«Рубин» набрал 22 очка и занимает 7-е место в таблице чемпионата России. «Акрон» с 16 очками — на 9-й строчке.

30 ноября «Рубин» сыграет в гостях с ЦСКА в 17-м туре РПЛ, «Акрон» примет «Оренбург».