«Рубин» — «Акрон»: видео голов матча 16-го тура РПЛ

«Рубин» ведет в счете в домашнем матче с «Акроном» в 16-м туре РПЛ.

10-я минута. Даку — 1:0

20-я минута. Даку — 2:0