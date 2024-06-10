14 июня 2024 года в России откроется летнее трансферное окно для РПЛ. Оно закроется 5 сентября.

В течение этого времени футбольные клубы чемпионата России смогут совершать трансферы, а также брать или отдавать в аренду игроков для участия в соревнованиях.

Ознакомиться со всеми свершившимися и потенциальными сделками клубов РПЛ в летнее трансферное окно сезона 2024 / 2025 можно на сайте «СЭ».

Чемпионом России в сезоне 2023 / 2024 в шестой раз подряд стал «Зенит». Команда главного тренера Сергея Семака набрала 57 очков. Второе место занял «Краснодар» (56). «Динамо» стало третьим (56 баллов). Москвичи уступили «быкам» в турнирной таблице по результатам личных встреч.

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