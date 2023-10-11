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Сегодня, 12:43

РПЛ назвала имена претендентов на звание лучшего игрока лиги в сентябре

Ана Горшкова
Корреспондент
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РПЛ назвала претендентов на звание лучшего футболиста чемпионата России в сентябре. В прошедшем месяце команды сыграли 4 тура.

Пятерка кандидатов:

1. Нападающий «Оренбурга» Брайан Мансилья, который сыграл 4 матча, забил 2 гола и отдал 2 голевые передачи.

2. Полузащитник «Крыльев Советов» Амар Рахманович. В сентябре на его счету такое же количество матчей и результативных действий, как у Мансиль.

3. Полузащитник «Крыльев Советов» Никита Салтыков в прошедшем месяце провел 4 матча, забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу.

4. Полузащитник «Пари НН» Эдгар Севикян. В четырех играх сентября он забил 2 гола.

5. Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов, который провел 3 сухих матча.

В голосовании участвуют три стороны: эксперты РПЛ и МАТЧ ПРЕМЬЕР, и болельщики. Для победы в номинации претендент должен победить минимум в двух голосованиях из трех. В случае равенства между номинантами лучшим признается победитель голосования среди экспертов РПЛ.

Матвей Сафонов
РПЛ
ФК Краснодар
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Нижний Новгород
ФК Оренбург
Амар Рахманович
Никита Салтыков
Эдгар Севикян
3
1
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 11 8 3 0 19-5 27
2
 Кр. Советов 11 6 3 2 25-14 21
3
 Зенит 11 6 2 3 22-11 20
4
 Локомотив 11 5 4 2 18-16 19
5
 Пари НН 11 5 2 4 11-9 17
6
 Спартак 11 5 2 4 16-18 17
7
 ЦСКА 11 4 5 2 22-17 17
8
 Динамо 11 4 5 2 17-15 17
9
 Урал 11 4 4 3 12-14 16
10
 Рубин 11 3 3 5 11-20 12
11
 Ахмат 11 3 3 5 12-12 12
12
 Оренбург 11 3 2 6 13-18 11
13
 Балтика 11 3 1 7 10-16 10
14
 Ростов 11 2 4 5 17-24 10
15
 Факел 11 2 3 6 7-14 9
16
 Сочи 11 2 0 9 9-18 6
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29 тур
30 тур
21.10 12:00
Оренбург – Факел
 - : -
21.10 14:00
Рубин – ЦСКА
 - : -
21.10 16:30
Локомотив – Динамо
 - : -
21.10 19:00
Балтика – Краснодар
 - : -
22.10 12:00
Урал – Сочи
 - : -
22.10 14:00
Спартак – Пари НН
 - : -
22.10 16:30
Зенит – Кр. Советов
 - : -
22.10 19:00
Ростов – Ахмат
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 9
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 6
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 5
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Иван Обляков

Иван Обляков

ЦСКА

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 8 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 9 1 2
Милан Гайич

Милан Гайич

ЦСКА

 9 1 1
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