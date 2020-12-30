РПЛ единогласно поддержала выдвижение Дюкова на пост президента РФС

Президент Тинькофф-РПЛ Сергей Прядкин сообщил, что лига поддержала выдвижение Александра Дюкова на пост президента Российского футбольного союза.

«Лига на очередном общем собрании единогласно поддержала выдвижение Александра Дюкова на пост президента РФС. Это говорит о безграничном доверии и поддержке взятого главой РФС курса на реформирование российского футбола. Это огромная работа, связанная и с молодёжным футболом, и с профессиональными лигами, и с судейским корпусом. Работа, которая требует профессиональных, взвешенных, разумных решений и времени. Александр Валерьевич собрал вокруг себя команду профессионалов, способных реализовывать эти решения, а мы со своей стороны будем этому всячески способствовать и работать с РФС в тесной связке. Уверен, Конференция РФС примет правильное решение и предоставит Дюкову новый мандат», — приводит служба коммуникаций РПЛ слова Прядкина.

53-летний Дюков находится на посту президента РФС с 22 февраля 2019 года. Выборы президента РФС пройдут 4 февраля 2021 года на внеочередной конференции.