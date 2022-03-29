Ровно 19 лет назад Акинфеев дебютировал за ЦСКА

В этот день, 29 марта, в 2003 году 16-летний Игорь Акинфеев дебютировал за ЦСКА, информирует пресс-служба армейцев. Это произошло в 1/8 финала кубка РФПЛ против «Зенита» на «Петровском». Акинфеев вышел на второй тайм вместо Дмитрия Крамаренко и отыграл на ноль.

С тех пор уже 19 лет капитан защищает ворота ЦСКА.

В премьер-лиге Акинфеев дебютировал 31 мая в матче с «Крыльями Советов» (2:0).

Акинфеев является шестикратным чемпионом России, шестикратным обладателем Кубка страны, семикратным обладателем Супекубка России и обладателем Кубка УЕФА. Кроме того, он бронзовый призер чемпионата Европы-2008 в составе сборной России.