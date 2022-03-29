В «Крыльях Советов» прокомментировали информацию об интересе «Спартака» к Горшкову

В «Крыльях Советов» отреагировали на новость об интересе «Спартака» к Горшкову

Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко в разговоре с «СЭ» отреагировал на информацию об интересе «Спартака» к защитнику самарской команды Юрию Горшкову. Об этом ранее сообщил «Евро-Футбол».

«Еще два месяца чемпионата. Мы готовимся к следующему матчу. И наши мысли только об этом. Переговоров со «Спартаком» не было», — сказал Корниленко «СЭ».

В этом сезоне 23-летний защитник провел 20 игр в РПЛ, забив 1 гол и сделав 3 результативные передачи. Контракт игрока с «Крыльями» рассчитан до лета 2023 года. Его трансферная стоимость 1,20 миллиона евро.