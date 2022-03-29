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В «Крыльях Советов» прокомментировали информацию об интересе «Спартака» к Горшкову

В «Крыльях Советов» отреагировали на новость об интересе «Спартака» к Горшкову
Владислав Флегонтов
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко в разговоре с «СЭ» отреагировал на информацию об интересе «Спартака» к защитнику самарской команды Юрию Горшкову. Об этом ранее сообщил «Евро-Футбол».

«Еще два месяца чемпионата. Мы готовимся к следующему матчу. И наши мысли только об этом. Переговоров со «Спартаком» не было», — сказал Корниленко «СЭ».

В этом сезоне 23-летний защитник провел 20 игр в РПЛ, забив 1 гол и сделав 3 результативные передачи. Контракт игрока с «Крыльями» рассчитан до лета 2023 года. Его трансферная стоимость 1,20 миллиона евро.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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2
 Динамо 22 13 4 5 41-24 43
3
 ЦСКА 22 13 3 6 32-18 42
4
 Сочи 22 12 2 8 35-24 38
5
 Краснодар 21 10 6 5 34-21 36
6
 Локомотив 21 9 7 5 31-25 34
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8
 Ахмат 22 10 1 11 29-30 31
9
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10
 Рубин 22 7 4 11 29-39 25
11
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