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«Ротор» арендовал хавбека португальского «Насьонала»

16:53
Гиорги Арабидзе. Фото ФК «Ротор».
Гиорги Арабидзе. Фото ФК «Ротор».
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Полузащитник «Насьонала» Гиорги Арабидзе перешел в «Ротор». Клуб из Волгограда арендовал футболиста до конца сезона, сообщает сайт команды.

«Рад присоединиться к команде. Мне нравится то, что я увидел здесь за эти два дня. Коллектив очень дружный. Все парни вместе и помогают друг другу — это главный фактор доя достижения результата. Со своей стороны я постараюсь сделать все, чтобы помочь команде», — заявил Арабидзе.

Полузащитник с 2015 по 2018 год выступал за донецкий «Шахтер», после чего перешел в «Насьонал». В текущем сезоне 22-летний грузин не смог попасть в заявку команды и занимался индивидуально на протяжении последнего полугода.

Дополнительная информация:

https://rotor-vlg.com/?p=11086

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