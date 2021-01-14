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«Ростов» отправился на сборы в Испании

08:48
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Игроки «Ростова» вылетели в Испанию, где проведут учебно-тренировочный сбор, сообщается в официальном Twitter клуба.

Ростовчане будут тренироваться на юге Испании в Марбелье. Сборы пройдут с 14 января по 18 февраля. В рамках сборов команда проведет несколько товарищеских матчей, информация о датах и соперниках будет опубликована дополнительно.

Ближайший официальный матч «Ростов» сыграет 20 или 21 февраля на «Ростов Арене» против «Ахмата» в рамках Бетсити Кубка России.

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