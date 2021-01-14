«Ростов» отправился на сборы в Испании
08:48
Игроки «Ростова» вылетели в Испанию, где проведут учебно-тренировочный сбор, сообщается в официальном Twitter клуба.
Ростовчане будут тренироваться на юге Испании в Марбелье. Сборы пройдут с 14 января по 18 февраля. В рамках сборов команда проведет несколько товарищеских матчей, информация о датах и соперниках будет опубликована дополнительно.
Ближайший официальный матч «Ростов» сыграет 20 или 21 февраля на «Ростов Арене» против «Ахмата» в рамках Бетсити Кубка России.
Вылетаем в Испанию ??— Football Club Rostov (@rostovfc) January 14, 2021
В Марбелье команда проведёт два тренировочных сбора, которые продлятся до 18 февраля. pic.twitter.com/3B5ZDDIpoY
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