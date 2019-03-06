"Ростов" объявил о подписании контракта с Кафановым

"Ростов" объявил о подписании контракта с Виталием Кафановым. 58-летний специалист займет должность старшего тренера и будет помогать главному тренеру Валерию Карпину.
Кафанов уже работал с "Ростовом" с 2015 по 2017 год, в сезоне-2015/16 команда завоевала серебряные медали чемпионата России.
Этот сезон Кафанов начал в качестве тренера вратарей "Рубина", о его уходе было объявлено 5 марта.
В "Рубине" Кафанов работал с 2002 по 2013 и с 2018 по 2019 год. Также в его карьере были смоленский "Кристалл" и сборная Казахстана.
🔥🔥🔥– Football Club Rostov (@rostovfc) 6 марта 2019 г.
Виталий Кафанов вошел в тренерский штаб "Ростова"
58-летний специалист займёт должность старшего тренера.
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