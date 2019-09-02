«Ростов» может расторгнуть договоры аренды домашнего стадиона

«Ростов» получил проект соглашения о расторжении договора с управляющей компанией стадиона «Ростов-Арена». Причиной такого решения управляющей компании может стать то, что «Ростов» систематически указывает «Спорт-Инжиниринг» на недостатки в работе стадиона, сообщает ТАСС.

Речь идет о нарушении работы инженерных коммуникаций, проблемах в организации систем контроля доступа и иных недостатках, негативно влияющих на обеспечение безопасности зрителей при проведении матчей. Это является нарушением договора аренды, а каждый недостаток клуб «Ростов» отражает в акте приема-передачи, в результате чего на управляющую компанию стадиона накладываются штрафные санкции.

Резервным стадионом клуба является «Олимп-2», который находится на реконструкции.

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