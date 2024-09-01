«Ростов» — «Факел»: Комличенко открыл счет в матче

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Нападающий «Ростова» Николай Комличенко забил первый гол в матче 7-го тура чемпионата России с «Факелом» — 1:0.

Встреча проходит в Ростове-на-Дону.