«Локомотив» — «Краснодар»: Сперцян реализовал пенальти

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян забил второй гол «быков» в матче 7-го тура РПЛ против «Локомотива» — 2:0.

24-летний футболист реализовал пенальти на 45+3-й минуте встречи. Для него этот гол стал первым в нынешнем сезоне.

Игра проходит на «РЖД Арене» в Москве. «СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча между московской и краснодарской командами.