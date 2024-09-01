«Локомотив» — «Краснодар»: гол Морозова отменили из-за офсайда

Защитник «Локомотива» Евгений Морозов отличился в матче 7-го тура РПЛ против «Краснодара». Игра проходит в Москве.

23-летний футболист сравнял счет на 31-й минуте встречи, отправив мяч в дальний угол ворот соперника, однако его гол отменили после просмотра ВАР. Счет в игре по-прежнему 1:0 в пользу «быков».

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча между московской и краснодарской командами.