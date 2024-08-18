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Судейство

Сегодня, 15:27

«Ростов» должны наказать за... поведение спортдира «Оренбурга»

Александр Бобров
Шеф-редактор
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В ходе и после матча 5-го тура чемпионата России «Ростов» — «Оренбург» (3:2) произошли инциденты, связанные с поведением спортивного директора гостей Дмитрия Андреева в отношении судейской бригады. Ответственность за этого должен нести не только Андреев, но и ростовский клуб, который не обеспечил безопасность арбитров.

В протоколе матча в разделе «Замечания по проведению игры» написано следующее (орфография и пунктуация сохранены):

«На 42 мин. матча спортивный директор ФК «Оренбург», Андреев Дмитрий Степанович, вышел из подтрибунного помещения, приблизился к резервному арбитру, находящемуся у поля в месте пересечения центральной и боковой линии, и словесно выражал недовольство решением судейской бригады. После окончания матча, спортивный директор ФК «Оренбург», Андреев Дмитрий Степанович, выйдя из подтрибунного помещения, подошел в зону резервного арбитра, схватил за руку и болезненно сжав ее, в агрессивной манере потянул в свою сторону, выражая при этом свое недовольство. Судейская бригада не могла покинуть поле по причине того что Андреев Дмитрий Степанович не покидал зоны входа в тоннель ожидая судейскую бригаду, в агрессивной манере демонстрировал жесты в сторону главного арбитра матча, и преграждал путь судейской бригады в подтрибунном помещении».

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС теперь должен оценить тот факт, что Андреев, не входивший в заявку «Оренбурга», как минимум дважды выходил из подтрибунного помещения, оказывался возле резервного судьи Ивана Сиденкова и воздействовал на него.

Дмитрий Андреев
РПЛ
ФК Оренбург
ФК Ростов
КДК
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 4 4 0 0 14-0 12
2
 Динамо 5 4 0 1 9-3 12
3
 Локомотив 4 3 0 1 11-5 9
4
 Ростов 5 2 2 1 7-9 8
5
 ЦСКА 4 2 1 1 9-3 7
6
 Спартак 4 2 1 1 6-3 7
7
 Пари НН 4 2 0 2 4-7 6
8
 Краснодар 4 1 3 0 3-2 6
9
 Оренбург 5 1 2 2 7-10 5
10
 Химки 4 1 1 2 5-7 4
11
 Акрон 4 1 1 2 6-7 4
12
 Рубин 4 1 1 2 7-10 4
13
 Кр. Советов 5 1 0 4 3-11 3
14
 Ахмат 4 0 3 1 1-6 3
15
 Динамо Мх 4 0 2 2 1-4 2
16
 Факел 4 0 1 3 1-7 1
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17.08 17:00
Динамо – Кр. Советов
 1 : 0
17.08 19:30
Ростов – Оренбург
 3 : 2
18.08 15:00
Химки – Зенит
 - : -
18.08 17:30
ЦСКА – Локомотив
 - : -
18.08 17:30
Спартак – Факел
 - : -
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Краснодар – Пари НН
 - : -
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