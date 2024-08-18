«Химки» — «Зенит»: в первом тайме голов не забили

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«Химки» и «Зенит» в первом тайме матча 5-го тура РПЛ голов не забили — 0:0.

На 24-й минуте встречи форвард питерцев Максим Глушенков получил травму кисти и покинул поле. Его заменил защитник Юрий Горшков.

«СЭ» ведет онлайн-трансляцию матча.