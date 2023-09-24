«Ростов» — ЦСКА: Чалов забил второй гол армейцев
Нападающий ЦСКА Федор Чалов забил на 65-й минуте матча 9-го тура РПЛ против «Ростова» — 2:3.
Аббос Файзуллаев пяткой отдал Келвену пас сбоку от штрафной. Бразилец сделал наброс в центр, а Чалов в касание отправил мяч в сетку ворот.
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Балтика – Ахмат
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|24.09
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|
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